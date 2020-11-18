

بعد توقف دام لما يصل لـ 7 شهور، عاد النجم الشاب أندرو جارفيلد لتصوير مشاهد فيلمه الجديد Tick Tick Boom. بعد توقف دام لما يصل لـ 7 شهور، عاد النجم الشاب أندرو جارفيلد لتصوير مشاهد فيلمه الجديد Tick Tick Boom.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من اللقطات التي ظهر خلالها أندرو من داخل موقع تصوير الفيلم في إطلالة شتوية بمدينة نيويورك.

وقال الصحيفة البريطانية أن الفيلم الجديد لأندرو جارفيلد، يخرجه المخرج لين مانويل ميراندا.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد غياب لفترة تصل لعام..أندرو جارفيلد يواصل تصوير Tick Tick Boom على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.