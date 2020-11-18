أحمد جمال أحمد

Advertisements

وسط استمرار اصرار الرئيس الأمريكي ترامب على أنه الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، خرج النجم الأمريكي اليك بالدوين لمهاجمة ما يثير من انقسام هذا الانكار.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، تغريدة لبالدوين طالب خلالها بدفن ترامب في مدافن النازيين، حتى يتوقف عن تغريداته المضللة.

وكان قد نجح المرشح الامريكي جو بايدن في الانتصار على ترامب في الانتخابات الأمريكية 2020.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أليك بالدوين يهاجم ترامب في تغريدة شديدة اللهجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.