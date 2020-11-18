جورج كلوني يظهر بإطلالة جديدة على غلاف مجلة GQ

أحمد جمال أحمد

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اختير النجم الكبير جورج كلوني ليزين غلاف العدد الجديد من مجلة GQ، المقرر طرحه لشهر ديسمبر المقبل، وكان ظهور كلوني بإطلالة جديدة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الغلاف الخاص بالمجلة، الذي ظهر عليه كلوني تاركا للحيته، في إطلالة غير اعتيادية للنجم الكبير.

وجاء ظهور كلوني على غلاف المجلة بعددها الجديد احتفالا بالذكرى الـ 25 على بداية طرح العدد الخاص بالرجل الأكثر إثارة في العالم.



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