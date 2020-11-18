لهذا السبب استمرت سكارليت جوهانسن في تجسيد شخصية "ناتاشا رومانوف"

أحمد جمال أحمد

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اجرت النجمة سكارليت جوهانسن حوارا جديدا تحدثت خلاله عن مسيرتها المهنية، واستمتاعها بتجسيد شخصية بطلة خارقة ضمن عالم مارفل لاكثر من 10 سنوات.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار الذي قالت به سكارليت، ان ابنتها الصغيرة كان يلهمها تجسيدها لهذه الشخصية، ما دفعها للاستمرار في تجسيدها.

ومن المقرر طرح أحدث فيلم ضمن عالم مارفيل تجسد به سكارليت دور البطولة خلال عام 2021.



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