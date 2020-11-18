أعلنت شبكة نتفليكس عن وقفها لإنتاج مسلسل Dear White People بعد تعرض مجموعة من العاملين به للإصابة بفيروس كورونا.

وقال موقع "ديد لاين"، أن مسلسل Dear White People كان يتم تصويرالموسم الرابع والأخير منه، قبل أن تقرر نتفليكس وقف إنتاجه.

وكان من المقرر بداية العمل على إنتاج الموسم الرابع من المسلسل في موسم الربيع من عام 2020 الجاري لولى جائحة كورونا.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتفليكس تضحي بمسلسل جديد بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.