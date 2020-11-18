جينفر لوبيز تكشف للمرة الأولى عن تجربتها خلال الحجر الصحي

أحمد جمال أحمد

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تحدثت النجمة جينفر لوبيز في حوار بالاسبانية نقلته صحيفة ديلي ميل، عن ما واجهته من معاناة خلال فترة الحجر الصحي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن لوبيز، تعرضت للاكتئاب خلال فترة الحجر الصحي من البقاء لفترة طويلة داخل المنزل خلال الجائحة.

كما اعترفت جينفر بأن ابنتها الصغرى عانت من البكاء المفرط لعدم استيعابها لسبب بقاءها بالمنزل طوال اسابيع.



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