نيتو كابور تعلن انطلاق تصوير فيلمها الجديد Jug Jug Jiyo

قامت المخرجة نيتو كابور بنشر صورة لها خلال استعدادها للإنطلاق لمقر تصوير مشاهد فيلمها الجديد Jug Jug Jiyo.

ونقل موقع انديا توداي الصورة التي ظهرت بها نيتو، برفقة ابطال الفيلم، النجم أنيل كابور والنجم فارون داهوان وكيارا أدفاني.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير مشاهد الفيلم في مدينة Chandigarh.



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