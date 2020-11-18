ارجون كابور يبدأ حملته الترويجية لـ Bhoot Police

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بدأ النجم الهندي ارجون كابور الجولة الترويجية لفيلمه الجديد Bhoot Police بمشاركة نجم الفيلم جاكلين فيرنانديز.

ونقل موقع انديا توداي، لقطة من استعداد ارجون لاستقلال الطائرة الخاصة التي ستقله لمدينة Dharamshala التي ستشهد العرض الأول للفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم الى جانب ارجون وجاكلين، النجمة يامي جوتام.



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