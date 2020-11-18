شهيرة: محمود ياسين لم يتقاضَ أجرًا على هذه الأعمال

أكدت الفنانة شهيرة على وطنية زوجها الفنان الراحل محمود ياسين،
مُشير إلى أنه كان دائم العطاء لبلده، وكان يسعى للمشاركة في الأعمال الوطنية أو الدينية، منها حفلات نصر حرب السادس من أكتوبر، و أنه لم يتقاضَ أجرًا مقابل تلك الأعمال .
وتحدثت شهيرة خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"مع الإعلامي عمرو الليثي أن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين كان فخورًا بلغته العربية التي يُجيد نطقها، ويشارك بها في تلك الأعمال.
وقالت أيضًا: أنها لم تستطع رؤية زوجها في الأيام الأربعة الأخيرة من حياته، بسبب إصابتها بنزلة برد شديدة، ومنعها الأطباء من الدخول له، وطالبوها بتلقي العلاج والبقاء في المنزل.
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