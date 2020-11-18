شهيرة تكشف دور أحمد زكي في زواجها من الراحل محمود ياسين

كشفت الفنانة شهيرة، عن دور الراحل أحمد زكي في زواجها من الفنان الراحل محمود ياسين، حيث كان سبب من أسباب ارتباطهما.

وأضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة" قائلة: أحمد زكي كان صديقي وزميلي في معهد التمثيل، وحكيتله في بداية علاقتي بمحمود.

وتابعت: وفجأة لقيته راح لمحمود قاله: شهيرة دي أختي وناوي تتجوزها ولا لأ، قاله أيوه طبعا.

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، وسط حزن شديد من جمهوره وأصدقاءه بالوسط الفني.