قالت الفنانة شهيرة، إن الفنان محمود ياسين لم يترك لها ولا لأبنائه وصية خاصة قبل وفاته، وذلك لأن الحديث في هذه الأمور بالنسبة لهم أمر شديد الحساسية.
وأضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة"، "موضوع الوصية ده مكنش وارد الكلام فيه عندنا خالص، عمر ما حصل إننا اتكلمنا في حاجة زي كده.
وأضافت: محمود كان عارف إنه لو مشي قبلي هتصرف إزاي، وعارف إني هعمل إلا هو عايزه من بعده وكان واثق فيا".
وتوفي الفنان القدير محمود ياسين، عن عمر ناهز 79 عاما، وسط حزن شديد من جمهوره وأصدقاءه بالوسط الفني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شهيرة تكشف حقيقة ترك محمود ياسين وصية قبل وفاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.