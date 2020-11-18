شهيرة تكشف حقيقة ترك محمود ياسين وصية قبل وفاته

قالت الفنانة شهيرة، إن الفنان محمود ياسين لم يترك لها ولا لأبنائه وصية خاصة قبل وفاته، وذلك لأن الحديث في هذه الأمور بالنسبة لهم أمر شديد الحساسية.

وأضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة"، "موضوع الوصية ده مكنش وارد الكلام فيه عندنا خالص، عمر ما حصل إننا اتكلمنا في حاجة زي كده.

وأضافت: محمود كان عارف إنه لو مشي قبلي هتصرف إزاي، وعارف إني هعمل إلا هو عايزه من بعده وكان واثق فيا".

وتوفي الفنان القدير محمود ياسين، عن عمر ناهز 79 عاما، وسط حزن شديد من جمهوره وأصدقاءه بالوسط الفني.