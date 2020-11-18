أعربت الفنانة شهيرة عن دهشتها من شائعة منعها للفنانة نجلاء فتحي من حضور عزاء الراحل محمود ياسين التي تداولها رواد التواصل خلال الفترة الماضية.
وقالت خلال لقاءها مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة: "استغربت جدا من تلك الشائعة فكيف أمنعها وهي فى الأصل لم تحضر، فقد تواصلت معنا أنا وابني تلفونيًا وقدمت واجب العزاء ونجلاء فتحى حبيبتى وبيننا قرابة نسب، وهذا الأمر جعلنى أندهش من السوشيال ميديا التى تروج الشائعات من أجل تعليقات إضافية أو كسب النقود.
وأضافت شهيرة أن من بين الشائعات الغريبة التي تعرضت لها أيضا شائعة طلاقها من محمود ياسين، مؤكدة على أن هذا الامر لم يحدث أبدًا وأوضحت أن سر انتشار هذه الشائعة، تصريحاتها خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية، عندما ذكرت كلمة الطلاق على سبيل المثال، الأمر الذي تسبب في حدوث سوء تفاهم للبعض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شهيرة ردًا على الشائعات: نجلاء فتحي لم تحضر عزاء محمود ياسين ولم يحدث طلاق بيننا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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