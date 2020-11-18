في ذكرى ميلاده.. أحمد زكي يتصدر تريند جوجل

يوافق اليوم الأربعاء الموافق 18 من نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل

، ولذلك تصدر الفنان احمد زكي المؤشرات الأولى لـ تريند جوجل.

ولد الفنان احمد زكى في مثل هذا اليوم بمدينة الزقازيق عام 1949، ورحل عن عالمنا في 27 مارس عام 2005، عن عمر يناهز 55 عامًا.

عاش أحمد زكي حياته يتيمًا ووحيدًا، فكان الابن الوحيد لأبيه الذي توفي عقب ولادته، ثم تزوجت الأم بعد وفاة زوجها، فنشأ في منزل جده، وبعدما دخل المدرسة الصناعية، شجعه ناظر المدرسة -الذي كان يحب المسرح- على التمثيل، وفي حفل المدرسة تمت دعوة مجموعة من الفنانين من القاهرة وقابلوه ونصحوه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية.

ولم يكن مشوار الفنان الكبير أحمد زكي، سهلا من البداية، فقد رفض عددًا من الأعمال قبل أن ينطلق في مسيرته الكبيرة التي تحمل الكثير من النجاحات.

وتخرج أحمد زكي في المعهد عام 1973، وكان الأول على دفعته، وبعدها بدأ العمل بالمسرح، وكانت مسرحية «هالو شلبي» باكورة أعماله المسرحية، وتوالت أعماله مثل: «مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن، العيال كبرت».