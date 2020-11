هند صبري تهنئ الثنائي مني زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما

هنأت الفنانة هند صبري الثنائي أحمد حلمي، ومني زكي بعيد ميلادهما ونشرت صورا معهما عبر خاصية الاستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت هند صبري علي صورة مني ذكي قائلة: " happy birthday to this great actress and fun friend the one and only "

حيث علقت علي صورة أحمد حلمي قائلة :" happy birthdau معندناش غير الصورة دي بدور عليها كل سنة".