خالد سليم يوجه رسالة للفنان حازم سمير: الصاحب الجدع نعمة

شارك الفنان خالد سليم جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر خالد سليم مع الفنان حازم سمير وكتب معلقًا على الصوره:" الصاحب الجدع نعمة ". ويستعد الفنان خالد سليم، لطرح أغنية جديدة بعنوان "دمر حياتى" خلال الفترة القليلة المقبلة، فور الانتهاء من تسجيلها في الاستوديو برفقة فريق العمل. أغنية "دمر حياتى" من كلمات الشاعر وليد الغزالي، وألحان الملحن والمطرب مصطفى محفوظ. يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، الفنية أغنية "اللي فات مات" والتي اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".

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