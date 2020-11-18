نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا الملاح تكشف عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الفنانة السورية رانيا الملاح، الأخبار المتداولة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الأستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

كتبت رانيا الملاح :"أنا كنت تعبانة اليومين اللي فاتوا وكان برد عادي، وكل الناس كان عندها برد الفترة دي، وفي ناس كده طلعت عليا إشاعة إن أنا بعد الشر عن قلبي عندي كورونا، بس الحمد لله معنديش حاجة".

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رانيا الملاح مؤخرًا في مسلسل "الأخ الكبير" وهو بطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، عمر عبد العزيز، أحمد امام، محسن منصور وحمادة بركات وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.