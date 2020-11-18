نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهيرة تكشف سر رفض محمود ياسين العمل مع عادل إمام في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة شهيرة، عن السر وراء رفض زوجها الراحل محمود ياسين العمل مع الفنان عادل إمام في أحد الأعمال الفنية، وقالت إن نجلها السيناريست عمرو محمود ياسين، أخبر والده بأن مشاركته في هذا العمل ستشكل إرهاق بالنسبة له.
وقالت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "عمرو رفض بسبب تقدم والده في السن وقال لي إن والده كبر في السن، ويحتاج لشخص معه في كل مشهد".
وأضافت: "رامي إمام كان يرغب في تواجد محمود في العمل، وكان يقول لي كنت أتمنى أن يكون في السي في بتاعي إنني أخرجت لمحمود ياسين".
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