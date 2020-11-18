أحمد حاتم يتصدر تويتر بعد حلق ذقنه وتشابهه مع آسر ياسين

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " هاشتاج #احمد_حاتم، معلقين علي شكله الجديد.

وذلك بعدما شارك الفنان أحمد حاتم صورة جديدة مع متابعيه، و قد ظهر فيها بدون الذقن، وهو ما دفع متابعه للتعليق على صورته وكانت جميع التعليقات صادمة من تغير شكله تماما بدون الذقن.

وتصدر هاشتاج #احمد_حاتم قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، من قبل رواد السوشيال ميديا.

كما علق الفنان اسر ياسين علي الهاشتاج بسبب الشبه بينه و بين احمد حاتم بدون ذقن، و دشن صور لاحمد حاتم بالذقن و بدونها، قائلا " بس أنا لو ربيت دقني مش هبقي شبه أحمد حاتم..#اسر_ياسين vs #احمد حاتم ".