بكوب من القهوة.. شاهد نوال الزغبي بإطلالة جديدة

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".
ظهرت نوال الزغبي بإطلالة مثيرة، مرتدية فستان باللون الرمادي القصير.
و من الناحية الجمالية تركت شعرها ذهبي اللون منسدلا علي كتفيها، و معتمدة علي مظهرها الطبيعي بدون ميك اب.
و تمسك نوال الزغبي في يدها كوب من القهوة.
و علقت نوال الزغبي علي الصورة قائلة " غير الأفكار أولا..ثم المشاعر ممكن ان تتغير أيضا ".
وعلى جانب آخر، حققت أغنية " القوية " للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات و المرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.
أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات : مازن ضاهر، ألحان : فضل سلیمان، توزیع : جیمی حداد، میکس و ماسترینج : محمد المقهور.
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