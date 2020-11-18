يصادف اليوم 18/11 الأربعاء ذكرى مولد النجم الكبير "أحمد زكي"، وتعد الذكرى الـ 71 لميلاد امبراطور السينما المصرية، وقد احتفل موقع البحث الأشهر عالميا جوجل بهذه الذكرى وغير وجهته المعروفة بصورته.
وقد دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #احمد_ذكي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
ولد "احمد زكي" في مثل هذا اليوم بمدينة الزقازيق عام 1949، ورحل عن عالمنا في 27 مارس عام 2005، عن عمر يناهز 55 عامًا
تخرج أحمد زكي، في معهد الفنون المسرحية عام 1973، وكان الأول على دفعته، وبعدها بدأ العمل بالمسرح، وكانت مسرحية «هالو شلبي» باكورة أعماله المسرحية، وتوالت أعماله مثل: «مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن، العيال كبرت.
وجاءت تعليقات رواد تويتر فيما هو تالى:اليوم ذكرى ميلاد أعظم ممثل آتي في تاريخ السينما المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ذكرى ميلاد امبراطور السينما.. #أحمد_ذكي يتصدر تويتر ومحرك البحث جوجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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