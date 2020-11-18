في ذكرى ميلاد امبراطور السينما.. #أحمد_ذكي يتصدر تويتر ومحرك البحث جوجل

يصادف اليوم 18/11 الأربعاء ذكرى مولد النجم الكبير "أحمد زكي"، وتعد الذكرى الـ 71 لميلاد امبراطور السينما المصرية، وقد احتفل موقع البحث الأشهر عالميا جوجل بهذه الذكرى وغير وجهته المعروفة بصورته.

وقد دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #احمد_ذكي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

ولد "احمد زكي" في مثل هذا اليوم بمدينة الزقازيق عام 1949، ورحل عن عالمنا في 27 مارس عام 2005، عن عمر يناهز 55 عامًا

تخرج أحمد زكي، في معهد الفنون المسرحية عام 1973، وكان الأول على دفعته، وبعدها بدأ العمل بالمسرح، وكانت مسرحية «هالو شلبي» باكورة أعماله المسرحية، وتوالت أعماله مثل: «مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن، العيال كبرت.

وجاءت تعليقات رواد تويتر فيما هو تالى:اليوم ذكرى ميلاد أعظم ممثل آتي في تاريخ السينما المصرية.