مي سليم تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

حرصت الفنانة

مي سليم

على مشاركة متابعيها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مي سليم في الصورة بإطلالة أنيقة ، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود ونسقت معه توب باللون الأسود، كما وضعت برنيطه باللون الأسود التي منحتها إطلالة متكاملة.

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أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي سليم على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.

يذكر أن مي سليم تشارك في مسلسل "خيط حرير" بطوله الفنانة مى عز الدين وكل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنا مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

العمل تدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016