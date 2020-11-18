بسبب خيط حرير.. أيتن عامر توجه رسالة لـ مي عز الدين

وقالت أيتن عامر من خلال تغريدتها: "مسلسل خيط حرير يستاهل المتابعة، كل الأقسام فيه متألقة".
العمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.
مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه في 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحًا، و1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا.
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