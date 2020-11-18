بسبب خيط حرير.. أيتن عامر توجه رسالة لـ مي عز الدين

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب مي عز الدين، كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير.

العمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.