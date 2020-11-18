نشرة كورونا الفنية | حقيقة إصابة ماجد المصري.. تفاصيل إصابة نشوى مصطفى.. تعافى سلمى أبو ضيف

نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها عبر التقرير الآتي:

بعد إصابة زوجته بفيروس بكورونا ..حقيقة إصابة ماجد المصرى

أكد الفنان ماجد المصري، إصابة زوجته رانيا أبو النصر، بـ فيروس كورونا، وذلك بعد قيامها بعمل مسحة طبية وجاءت إيجابية.

ونشر ماجد المصري صورة عبر انستجرام وعلق قائلًا "الحمدلله.. بعد إصابة زوجتي.. عملت أنا وأولادي المسحة للتأكيد.. والحمد لله سلبية.

وهنعمل مسحه تانيه لمراتي وان شاء الله خير. وربنا يشفي كل مريض ????"

وأكد ماجد المصري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن زوجته لم يظهر عليها أعراض فيروس كورونا، وأن حاسة الشم والتذوق بحالة جيدة لديها.

وتابع ماجد المصري، أنه قام بعمل مسحة طبية هو وجميع عائلته للاطمئنان على صحتهم، خوفا من انتقال فيروس كورونا لهم من زوجته.

وأوضح الفنان ماجد المصري، أنه لم يذهب لحضور مهرجان الجونة السينمائي هذا العام رغم توجيه دعوة حضور له ولزوجته، ولكنه اعتذر عن الحضور.

ووجه الفنان ماجد المصري رسالة إلى المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا واتباع كافة الاحتياطات اللازمة لعدم إصابتهم بكورونا.

نشوى مصطفى تحكي تجربتها مع فيروس كورونا

قالت الفنانة نشوى مصطفى ،: اعترف انني اهملت لأن عند انتشار فيروس كورونا في شهر 3 الماضي كنت ملتزمة جدا جدا بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية .

وأضافت نشوى مصطفى خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن فيروس كورونا أصابني يوم 27/10 الماضي مؤكدة على ان درجة حرارتها وصلت الي 39 واعربت عن الألم الذى كان يصيب جسدها بسبب إصابتي بفيروس كورونا .

وأوضحت نشوي ، ان بعد الكشف علي تبين انني مصابة بفيروس كورونا من الدرجة الثالثة، لافتة إلى أن درجة حرارتي لم تكن تنخفض وجميع المستشفيات رفضت استقبالي بسبب عدم استقبالهم لفيروس كورونا بسبب الاستعدادات.

واستطرد: لم اكن اتخيل ان يكون الالم بهذه القوة ولم اكن اعرف ان كمامة بـ3 جنيهات تكون هي سبب الوقاية من فيروس كورونا وتم علاجي في مستشفى العجوزة الحكومي مجانا.

واكملت : ان الجميع يجب ان ينتبه ويحافظون على أنفسهم باتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية واكتشفت إصابة امي بفيروس سى وتم علاجها في مستشفى امبابة مجانا ايضا واتقدم بالشكر الى رئيس الجمهورية والى وزيرة الصحة بسبب التطورات التي حدثت في القطاع الطبي .

بعد تعافيها من فيروس كورونا.. الجمهور يبحث عن سلمى أبو ضيف

تصدرت الفنانة سلمى أبو ضيف، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلانها التعافي من فيروس كورونا.

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفاءها من فيروس كورونا بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس حيث كتبت عبر حسابها على "انستجرام" "أخيرا أنا خالية من كورونا الحمد لله ، شكرا لكل الناس التى سألت عنى ، ابقوا آمنين".

يذكر أن سلمى أبوضيف أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا وقررت أن تعزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها الشفاء.