هادي الباجوري يكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل أحدث حلقات نمرة اتنين

تنطلق الخميس المقبل حلقة جديدة من مسلسل "نمرة اتنين" حصريًا على "شاهِد VIP"، وتحمل رابع الحلقات عنوان "فرق توقيت"، وهي من بطولة ماجد الكدواني، شيرين رضا؛ سيناريو وحوار وائل حمدي، وإخراج هادي الباجوري.
وتدو أحداث الحلقة حول نجمة شهيرة تستقل سيارة أوبر إلى المطار في رحلة مدتها أقل من ساعة. وخلال كل دقيقة من دقائق الرحلة تتجدّد ذكريات قديمة.
وقد أوضح المخرج هاني الباجوري أن مشاركته في العمل جاءت من شعوره بأنه مختلف، وأضاف: رغم كوني متخصص بإخراج أفلام السينما، وبعدي نسبيًا عن التلفزيون، إلّا أن معالجة هذا العمل تحديدًا هي أقرب لأفلام السينما منها إلى التلفزيون، فالحلقة مستقلّة بذاتها، ومدتها نحو 45 دقيقة."
وأضاف: الإخراج يشبه بعضه في الكثير من الأفلام لكن الإحساس وراء الإخراج هو الذي يتغيّر، أن تشعر بالشخصيات والأبطال هو الأهم، والمقاربة أنني عند إخراج أي عمل أبدأ من الكاراكتير، بمعنى أنني أمسك الفيلم من الشخصيات والمشاعر والدراما التي يعيشونها.
وحول تعاونه مع نجوم الحلقة، قال الباجوري: "أنا سعيد بالعمل مع ماجد الكدواني وشيرين رضا، فهو ليس أول تعامل يجمعنا. هما محترفان جدًا وأنا سعيد باختيارهم للمشاركة في هذه الحلقة." وختم الباجوري: "مسلسل "نمرة 2" مشروع يجب أن يعرض على منصّة رقمية، فهو يُطلب من قبل المشاهين، إضافةً إلى كونه مفصّل كي يُعرض على منصة. و"شاهد" قوية بإنتاجاتها وبمحتواها، لذا فأنا متشوّق لمتابعة "نمرة 2" على "شاهد VIP".
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