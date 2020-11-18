فيديو أحلام تحتفل بعيد ميلاد نوال الكويتية :"كل عام وانت شمعة منورة والله لا يفرقنا"

عيد ميلاد نوال الكويتية يحل اليوم في 18 نوفمبر حيث تتم عامها الـ 54 وكانت أولى المهنئين لها زميلتها وصديقتها النجمة الإماراتية أحلام والتي وجهت لها معايدة مميزة من خلال مقطع فيديو وتغريدة أثارت فيهم اعجاب الجمهور لكلماتها الفائضة حب لصديقتها وأمنياتها لها، لتبادلها الرد المحتفى بها.

أحلام تحتفل بعيد ميلاد نوال الكويتية

النجمة الإماراتية أحلام شاركت متابعيها عبر حسابها على تويتر بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحتفل بعيد ميلاد زميلتها نوال الكويتية وقامت بالغناء لها بالإنكليزية "عيد ميلاد سعيد"، ثم توجهت لها بأمنيات سعيدة راجية من الله بأن يسعدها في حياتها وبأن لا يفرقهما الله في محبة بعض ووصفتها بأنها بمثابة أخت لها.

أحلام عادت وكتبت ايضا تغريدة ثانية بمناسبة عيد ميلاد نوال الكويتية وقالت لها :"بعد روحي وقلبي وعمري اختي الغاليه الله لايغير علي فيح".

من جهتها، تفاعلت نوال الكويتية مع معايدة أحلام وردت عليها قائلة :" ياحياتي انت اختي الغاليه لج معزه خاااصة عسى الله يطول ابعمرج واشوفك دائما متألقة ام فاهد الغالية".

يشار الى أن أحلام بادرت الى مصالحة نوال الكويتية عام 2018 في للقاء للأولى عبر الهواء وهاتفتها وأنهت خلافهما الذي دام فترة طويلة، لتتواصل بعدها النجمتين في لقاءات ودية لهما متجاوزين خلافاتهما.

نوال الكويتية تلقت كذلك معايدات كثيرة من جمهورها وزملائها المشاهير وبينهم الاعلامية جومانة بو عيد التي كتبت لها :" نوال الأخت التي لم تلدها أمي قلب أحمر

كل سنة وانت بخير وصحة ونجاح عيدك فرحة لقلوبنا ومحبتك ع وسع الدني".

نوال الكويتية تبارك لأحلام وأصالة نصري صلحتهما

وفي سياق آخر، أعربت الفنانة ​نوال الكويتية​ عن سعادتها الكبيرة بإنتهاء الخلاف بين زميلتيها ​أحلام​ و​أصالة​ من خلال تغريدة باركت فيها تصالحهما، مؤكدة بأنهما غاليتان على قلبها.

وكتبت نوال في صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي: "احلى خبر سمعته لانكم ثنتينكم غالين على قلبي وعفيه عليكم خواتي والصلح خير وعفيه على وليدي فاهد".

وكان الصلح قد تم يوم الجمعة بين أحلام وأصالة، بوساطة من نجل أحلام، فاهد مبارك الهاجري الذي نجح في حل الخلاف بينهما بعد قطيعة بين الثنائي دامت لحوالي سنة تقريبا من المشاكسات والإستفزازات بينهما في لقاءتهما وتصريحاتهما الإعلامية.

أحدث أعمال نوال الكويتية الفنية

على صعيد فني، تواصل نوال الكويتية تجهيز الجزء الثاني من ألبوم "الحنين"، وهو الألبوم المُكمِّل لألبومها الذي طرحته في نوفمبر 2019، وحمل عنوان "الحنين".

وجاء اعلان نوال الكويتية عن تحضيراتها لألبومها الجديد عبر هاشتاج دشنه جمهورها #أم_حنين_جمهورج_مشتاق لترد عليهم عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "هلا وغلا بجمهوري الغالي وأنا اشتقت لكم أكثر، قاعدة أجهز لكم الجزء الثاني من الألبوم وإن شاء الله ألتقي فيكم قريب وأنتو دائمًا في القلب".