شاهد.. آخر ظهور لـ رامي جمال برفقه أحمد العدل

نشر الفنان رامي جمال، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات " انستجرام "، صورة له برفقه عدد من أصدقائه.

وأشار رامي جمال في الصورة، إلى صديقه أحمد العدل، و علق عليها قائلًا " مع أصدقائي الغاليين الملحن أحمد العدل ياسر نور والموزع وسام عبد المنعم".

وأعلن رامي جمال عن انتهاء تعاقده مع شركة " نجوم ريكوردز " بعد تعاون استمر 8 سنوات، من خلال تغريدة له بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

و طرح رامي جمال ألبوم " أنا لوحدي " مطلع العام الجاري، و الذي ضم أغنية " سقف " التي كانت أكثر أغنيات الألبوم نجاحا على الإطلاق و حققت 45 مليون مشاهدة و تصدرت التريند.

أغنية "سقف" من كلمات مصطفى حسين و ألحان بلال سرور و توزيع توما، و الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد " أنا لوحدي ".