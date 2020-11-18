أحمد مجدي بعدما أصبح أبا: فيه سعادة مينفعش الكلام يوصفها

ونشر أحمد مجدى صورة له من مسلسل "الآنسة فرح" بعد أن أصبح "أبا"، وكتب: "فيه سعادة مينفعش الكلام يوصفها.. زي اللحظات دي مثلا!".

وكان الفنان أحمد مجدي تحدث عن كواليس الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، في العرض الذي أقيم أمس لصناع العمل بأحد المولات الشهيرة.

وكشف أحمد مجدي لكاميرا "دوت الخليج"، أسرار الجزء الثاني من المسلسل، وكيفية التعامل مع فيروس كورونا، وحكايته مع السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة، وجديده الفني المقبل.

مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني، بطولة كل من رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin"، ومن المقرر عرضه في 4 أجزاء وكل جزء يتكون من 22 حلقة.

الآنسة فرح بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلاني، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثاني.