رغم أن حياة مروة عبد المنعم كانت تتسم بالهدوء وكانت تفرض حالة من الخصوصية على حياتها العائلية، إلا أنها انقلبت رأسا على عقب عام 2014 بعد أن توفيت خادمتها في منزلها.
فقد اتهم والد الخادمة مروة عبد المنعم بقتلها، وتم تشريح الجثة ولكن التقارير الطبية أثبتت أن الوفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية.
ولكن هذا الحدث جعل مروة وفقا لتصريحاتها تكتشف أصدقاءها الحقيقيين الذين ساندوها في هذه المحنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلادها.. حقيقة تورط مروة عبد المنعم في جريمة قتل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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