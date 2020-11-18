في عيد ميلادها.. حقيقة تورط مروة عبد المنعم في جريمة قتل

يصادف اليوم، الأربعاء، عيد ميلاد الفنانة مروة عبد المنعم، حيث ولدت يوم 18 نوفمبر 1978 وأكملت اليوم عامها الـ42.

رغم أن حياة مروة عبد المنعم كانت تتسم بالهدوء وكانت تفرض حالة من الخصوصية على حياتها العائلية، إلا أنها انقلبت رأسا على عقب عام 2014 بعد أن توفيت خادمتها في منزلها.



فقد اتهم والد الخادمة مروة عبد المنعم بقتلها، وتم تشريح الجثة ولكن التقارير الطبية أثبتت أن الوفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية.



ولكن هذا الحدث جعل مروة وفقا لتصريحاتها تكتشف أصدقاءها الحقيقيين الذين ساندوها في هذه المحنة.