مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يطلق برنامج أفلام تجريب

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن بداية عرض سلسلة من أفلام برنامج "تجريب".

ويهدف المهرجان من خلال عروض "تجريب" إلى إبراز كوكبة المواهب الصاعدة في السينما السعودية الجديدة، والأساس في البرنامج هو التحرر والخروج عن المألوف.

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البرنامج يمنح صناع الأفلام الحرية للخروج لنا بأفلام لا تخضع إلى أي قيود أو أطر فنيّة، ويسمح للمبدعين منهم بإطلاق العنان لخيالهم وتصوير كل ما يريدون، ولن يشعر صنّاع الأفلام المقبولين في البرنامج بأي شعور بالوحدة حيث سيجدون أنفسهم محاطين بمن يشاطرهم نفس الشغف والميول، وبمدد وأنواع مختلفة تأتي من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وسيتم عرض أحد عشر فيلمًا عبر الإنترنت على مدار أسبوعين، حيث ستبدأ العروض من اليوم 18 وحتى 30 نوفمبر على قناة اليوتيوب الخاصة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسيتم إتاحة كل فيلم للعرض لمدة أسبوع واحد.

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وترد تفاصيل الجدول الزمني الكامل للبرنامج أدناه وجميعها بتوقيت السعودية:

الأربعاء 18 نوفمبر، الخامسة مساءً – عار إخراج عبدالله البن حمضة

الأربعاء 18 نوفمبر، التاسعة مساءً - 101 طريقة عمل جوازك إخراج قمر عبدالملك

السبت 21 نوفمبر، الخامسة مساءً – صورة لا ذاتية إخراج أسعد بدوي

السبت 21 نوفمبر، التاسعة مساءً – في حضرة القمر إخراج لولوة الدهيمي

الإثنين 23 نوفمبر، الخامسة مساءً – ودقت الساعة إخراج أيمن العلي

الإثنين 23 نوفمبر، التاسعة مساءً – القاري إخراج أحمد الحساوي

الأربعاء 25 نوفمبر، الخامسة مساءً – نفور إخراج موضي الزامل

الأربعاء 25 نوفمبر، التاسعة مساءً – نفس إخراج رزان الصغير

السبت 28 نوفمبر، الخامسة مساءً – تذكرني إخراج محمد حماد

السبت 28 نوفمبر، التاسعة مساءً – لون الغروب إخراج حيدر داوود

الإثنين 30 نوفمبر، الخامسة مساءً – محطة الشمس النائمة إخراج أنهار سالم

يقع مقر مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة القديمة، وهي منطقة تاريخية في المنطقة الغربية من المملكة. ويقع هذا المهرجان في مركز الاهتمام العالمي المتزايد بأفلام الصنّاع العرب. ومن خلال برامجها المختلفة، يدعم الجيل القادم من صنّاع الأفلام السعوديين عن تمويلهم وتوفير الإرشاد اللازم وإبراز أعمالهم.