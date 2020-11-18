في عيد ميلاده.. تويتر يسلط الضوء على أبرز تغريدات أحمد حلمي

حرص موقع التغريدات "تويتر" على الاحتفال بعيد ميلاد النجم أحمد حلمي واتمامه لـ 8 سنوات على موقع التواصل الاجتماعي.



يعتبر أحمد حلمي )[email protected]) من بين أنشط النجوم المصريين على تويتر، وكان أحمد قد انضم إلى "تويتر" في عام 2012.

وقد أبرز تويتر 8 تغريدات لـ حلمي في بيان صحفي، وجاءت كالتالي:

1. غرد أحمد حلمي عن شعوره بالحنين إلى الماضي بصورة لنفسه أمام مدرسته القديمة في جدة بالسعودية (2015).

2. مستعرضًا فخره الوطني، قام أحمد حلمي بنشر صورة تجمعه مع جراح القلب المصري الدكتور مجدي يعقوب (2020).

3. انطلاقًا من إحساسه بالمسؤولية لرفع مستوى الوعي حول كوفيد -19، غرّد أحمد حلمي بمقطع فيديو يحث خلاله متابعيه على البقاء في المنزل (2020).

4. غرّد أحمد حلمي بمقطع من أحد أفلامه بتعليق فكاهي "وأنا بجري ورا طموحاتي" (2020).

5. أحمد حلمي يتواصل مع الطلاب خلال موسم الامتحانات ويغرد بمقطع فيديو لنفسه متمنيًا لهم التوفيق، بينما يحثهم على البقاء بأمان واتباع التدابير الاحترازية لكوفيد-19 (2020).

6. عبّر أحمد حلمي عن احترامه للفنان الراحل حسن حسني، حيث غرد بصورة تجمعهما من أحد أفلامه مع تعليق صادق نابع من القلب (2020).

7. اعتبر أحمد حلمي زوجته منى زكي سبب نجاحاته، حيث غرد ردًا على تغريدة لزوجته ([email protected])، تهنئه فيها بحصوله على جائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2016).

8. منح أحمد حلمي متابعيه محة سريعة عن حياته الشخصية، حيث شارك معهم كيفية قضاءه وقته في المنزل خلال فترة الحجر الصحي، وغرّد مقطع فيديو مضحك عن تصرفاته الغريبة في المطبخ (2020).