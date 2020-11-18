في عيد ميلاده .. قصة نجاة أحمد حلمي من مرض خطير

يحتفل اليوم الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاده الـ51، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1969.

وكان قد كشف الفنان أحمد حلمي عن تعرضه الى مرض سرطاني في الظهر اثناء تواجده في الولايات المتحدة الامريكية برفقة زوجته الفنانة منى زكي.

وأصر أحمد حلمي إخفاء خبر مرضه عن الإعلاميين والصحفيين، وتلقى فترة العلاج كاملة دون معرفة أحد، وكان ذلك عام 2014 ، وتم الكشف عن مرضه بعد أن تم التأكد من الشفاء الكامل من السرطان .

وفي شهر سبتمبر الماضي، كشف الفنان أحمد حلمي، عن قصة حبه بزوجته، النجمة مني زكي، مؤكدًا أنه كان معجبًا بها كممثلة رائعة. وأضاف حلمي، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء الإثنين، كنت معجبا بمنى زكي كممثلة، قبل أن أعمل في المجال الفني كممثل، وكنت وقتها اعمل مخرجا، متابعا أن بداية علاقته بها، كان في إحدى الأعمال الفنية. وتابع أحمد حلمي،: "كنت قاعد على القهوة مع صاحبي، وقال لي انت هتتجوز مني زكي، ورديت عليه بتريقه، وقلت له: جات لك من فين؟، ولم اهتم بالأمر كثيرا". وأكمل حلمي، أنه :"وقتها كنت بشتغل في قناة فضائية، وجت مكالمة لعمل في أحد الأعمال، وبعد يوم عمل متعب، كنت مرهقا جدا، روحت علشان اجتماع عمل، ووجدت مني زكي ووقتها شعرت بالمفاجأة". وأردف أحمد حلمي،: "حاولت خلال أول لقاء بيننا، الحصول على رقم الهاتف الخاص بها، وبمجرد لما وصلت للمنزل؛ قمت بالاتصال بها كثيرا، لكنها لم ترد على اتصالي، ولما ردت عليا بعد فترة بررت سبب عدم الرد لأنه الموبايل وقع". وتابع الفنان أحمد حلمي، أنه بعد فترة نشأت بيننا صداقة رائعة جدا ووقتها كنت في بداية مشواري الفني ولا أملك شيئا، وفي إحدى الخروجات؛ ذهبت لكي أتحدث لها عن حبي بشكل صريح، وكان رد فعلها الصحو والجري"

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