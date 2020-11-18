عمرو دياب للمنتج الفني حمادة إسماعيل: حمدلله على السلامة يا صاحبي

نشر الفنان عمرو دياب صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي "انستجرام". يظهر عمرو دياب مرتدي تيشيرت باللون الأبيض، مع نظارة شمس سوداء، ويجلس بجانب المنتج الفني حمادة إسماعيل من داخل طائرة. وعلق عمرو دياب علي الصورة قائلا: "حمد الله علي السلامة يا صاحبي ". وكان المنتج الفني حمادة إسماعيل تعرض لأزمة صحية، في الفترة الأخيرة. من ناحية أخرى طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة " الجو جميل "، وذلك عبر تطبيق أنغامي وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس و ماستر أمير محروس.

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