شاهد.. لغبطيطا لـ عمر كمال من تركيا

نشر الفنان عمر كمال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهر في الفيديو شاب مشهور ببيع الآيس كريم في تركيا ومعه أحد البائعين وهم يرقصون على أغنية عمر كمال "لغبطيطا". وعلق عليه: "لغبطيطا في تركيا ". جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات مصطفى حدوته توزيع إسلام ساسو، ويشاركه في الغناء "حسن شاكوش" . ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة، وأحدثت ضجه كبيرة في الشارع المصري.

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