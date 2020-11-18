في عيد ميلادها.. تعرف على عمر إيناس عبد الله الحقيقي

تحتفل اليوم الفنانة إيناس عبد الله بعيد ميلادها ال 63 فهي من مواليد 18 نوفمبر 1957 واسمها الحقيقي إيناس أنور أحمد وقد تخرجت في قسم اللغة الفرنسية بكلية الأداب.

شاركت إيناس عبد الله في بطولة العديد من الأفلام في طفولتها واعتزلت التمثيل وعمرها لم يتجاوز العشرين عاما واتجهت للتقديم التليفزيوني، كما ارتدت الحجاب.

إيناس عبدالله شاركت في بطولة عدة أفلام في طفولتها أبرزها أم العروسة وشاطئ المرح ونص ساعة جواز.

