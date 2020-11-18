في عيد ميلادها.. تعرف على عمر إيناس عبد الله الحقيقي

شاركت إيناس عبد الله في بطولة العديد من الأفلام في طفولتها واعتزلت التمثيل وعمرها لم يتجاوز العشرين عاما واتجهت للتقديم التليفزيوني، كما ارتدت الحجاب.
إيناس عبدالله شاركت في بطولة عدة أفلام في طفولتها أبرزها أم العروسة وشاطئ المرح ونص ساعة جواز.
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