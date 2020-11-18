"هنفرح كلنا".. سعد الصغير يعلن عن مفاجأة قريبًا

نشر المطرب الشعبى سعد الصغير، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة مع داخل الاستديو، يشير فيها إلى تحضيراته الأخيرة للأغنية القادمة.

وعلق على الصورة، قائلًا "انتظروا قريبا حاجه هتبسطو بجد منها ان شاء الله هنفرح كلنا مع بعض في اليوم ده".

و كان أثار سعد الصغير حالة من الجدل الواسع بسبب أزمته مع شمس، والتي بدأت بعد كشفها عن زواجهما، لكنه نفى الأمر أكثر من مرة، قبل أن يظهر في أحد البرامج واعترف بالزواج، وأنه كان سرا، بسبب خلافات وحتى لا تغضب زوجته الأولى، مضيفا أنها اعتبرته " شحاتة أبو كف، و أجبرته على الزواج ".

لكن لم تنته الأزمة باعترافه بالزواج، بل خرجت شمس بعدها لتؤكد أن سعد أرغمها على إجهاض جنينها، ما سبب لها مشاكل، واضطرت إلى كفالة طفلة، بعد رفض دار الأيتام التبني، لكونها راقصة.

و عادت شمس و اتهمته بالتعدي عليها بواسطة بلطجية، و بعد الصلح بينهما، تم إخلاء سبيلهما من النيابة، إلى أن ظهرت مرة أخرى في عام 2016، و هي تستغيث بالرئيس السيسي لإنقاذها، و نشرت تسجيلات و فيديوهات لسعد الصغير، عبر حسابها على فيسبوك، ليرد عليها بأنها تبتزه بعد أن أنفق عليها مليوني جنيه، و صورته دون أن يعلم.



