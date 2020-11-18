أحمد حسن لـ"دوت الخليج الفني": ردود الأفعال على "ربع قيراط"فاقت توقعاتي..وهذه رسالتي للجمهور

*شرف لي العمل مع ريهام عبد الغفور..وهذا أصعب شئ واجهني

*لم تصادفني أي أزمات بين النجوم..والكثير من الرجال يؤيدون أحمد أبو حجر

نجح مسلسل "ربع قيراط "، للفنانة ريهام عبد الغفور في لفت انتباه الجمهور فور عرضه على شاشات التلفزيون، كما أنه حقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسليطه للضوء على القضايا التي تخص المرأة في المتجمع المصري بعد طلاقها.

أجري "دوت الخليج الفني" حوارًا خاصًا مع المخرج أحمد حسن ، ليكشف لنا عن بعض كواليس المتعلقة بمسلسل"ربع قيراط"، وعن كواليس العمل مع الفنانة ريهام عبد الغفور، وعن أصعب المشاهد التي واجهته أثناء التصوير، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار :

*ما الذي دفعك لإخراج حكاية "ربع قيراط"؟

لأنني أردت أن أسلط الضوء على المرأة المطلقة لأنها دائمًا تكون مظلومة وتتعرض للعديد من المشاكل من قبل المجتمع التي تعيش فيه، وكذلك من طليقها الذي يجعلها في حالة ضغط نفسي وعصبي لكي تظل تحت أمره، فشخصية منى التي قدمتها ريهام عبد الغفور رمز لـ٨٠٪ من السيدات.

*ما الهدف من تقديمك لشخصية "أحمد أبو حجر" رغم تقديمها مؤخرًا في العديد من الأعمال؟

أحمد أبو حجر تم تقديمها كثيرًا بطريقة الشر، لكن في تلك الحكاية هو لا علاقة له بالشر، هو يحب منى، ومن وجهة نظره أنه تزوج مرة ثانية وهذا حقه الشرعي، ولو دققنا النظر في الحياة سنجد أن هناك الكثير من الرجال يؤيدون أحمد أبو حجر، وما فعله هو زواجه بدون علمها، واستحواذه على الشقة لكنه أخبرها بأنها سيقوم بتعويضها، هو لم ينظر للجانب النفسي بل نظر للجانب المادي، لكن الهدف من وجهة نظري في الحياة إنك لو هتتجوز مرة ثانية ده حقك لكن متخونهاش، وإنك تعطيها حقوقها وتكون متكفل بمصاريف أولادك.

*هل واجهتك أزمات بين النجوم في ترتيب أسمائهم على التتر؟

إطلاقًا، فأنا شارك معي نجوم يعشقون الفن، ولا يهتمون بالمظاهر الخادعة، فهم على درجة فنية عالية، وكل طاقم العمل حابين بعض جدًا،وأعتقد أن هذا واضح على الشاشة، كما أن كل فرد فيهم له معزة خاصة عندي، ويا رب الحكاية تكمل على خير، بالإضافة أن هناك أكثر من فرد كتب اسمه بطريقة غير صحيحة، ولم يتحدث أحدًا في ذلك الأمر، فالموضوع لا يحسب كذلك، ولكنه يُقاس برد فعل الجمهور على أدائهم، وبما يحققونه من ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

*ما الصعوبات التي واجتهك أثناء التصوير؟

أصعب شئ هو الشغل على الهواء، وهو إنك تشتغلي وتعرضي الحلقة في نفس اليوم، فهذا شئ مرهق ذهنيًا وعصبيًا جدًا، ويجعلك تشعرين بتوتر ومسئولية كبيرة.

*كيف كانت كواليس العمل مع الفنانة ريهام عبد الغفور.. بمت أن هذه المرة الأولى التي تتعاون فيها معها؟

ريهام عبد الغفور من أجمل وأطيب وأجدع الشخصيات التي من الممكن أن تلتقي بها في حياتك، وهي أكثر شخصية استماعًا للكلام، وتقوم بتنفيذ كل ما أطلبه منها بدون جدال، كان شرف ليا إن اتعرفت عليها واشتغلت معاها.

*ماذا عن ردود الأفعال التي تلقيتها عن المسلسل؟

ردود الأفعال رائعة، ولم أكن متوقعها بالدرجة دي، لكنني مستمتع بها جدًا، وهذا توفيق من الله، فكل فرد منا قدم ما عليه وأكتر لذلك ربنا أكرمنا.

*بمناسبة نجاح العمل.. ما الرسالة التي ترغب في توجيهها للجمهور؟

الرحمة بالناس وليس فقط للأزواج، وإذا دخلتم بالمعروف اخرجوا بالمعروف، لا انت تيجي عليها ولا هي تيجي عليك، وخصوصًا لو لديكم أطفال، لأنهم إذا شاهدوا والدتهم وحيدة وطوال الوقت تبكي فإن ذلك سيأترك أثرًا سلبيًا على نفسيتهم، بالإضافة إلى أن المراحل التي تعرضت لها منى بسبب الزوج يدفع ثمنها أجيال عديدة ويقوم بتدمير نفسيتهم، وفكرة إن أخوه واقف معاها بعد انفصالها عنه عجباني جدًا؛ لأن بعد الانفصال العيلة تنقطع ولا تسأل عن زوجة ابنهم السابقة، ولا يهتموا حتى بالسؤال على الأولاد، فإنتي لاتتخيلي معنى أن يذهب ابن أو ابنة لكي يشهد على والدته أو والده في محكمة الأسرة، كلميني عن نفسيتهم اللي اتدمرت، أنا مش ضد الانفصال لو الحياة مش مستحملة، وإذا دخلتوا بالمعروف اخرجوا بالمعروف فإن ذلك سيجعل بينكم مودة واحترام.