منذر رياحنة ينضم لقائمة أبطال مسلسل "موسى"

تعاقد الفنان الأردني منذر رياحنة على بطولة مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، والمسلسل من المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المُقبلة.
مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عارفة عبد الرسول، هبة مجدي، رياض الخولي، سيد رجب.
وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان منذر رياحنة الدرامية مشاركته في مسلسل "أبو عمر المصري"، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، تأليف عز الدين شكري، مريم نعوم، بطولة أحمد عز، أروى جودة، محمد سلام، أمل بشوشة، عمرو القاضي، محمد جمعة، محمود حجازي.
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