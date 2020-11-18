بطولات الشهيد " المعتز رشاد" تجسدها " الوصية " على القومي.. الخميس

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ومن إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار وضمن مبادرة "إعرف جيشك" يُفتتح الخميس المقبل ١٩ نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساء على المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي " الوصية " من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بادارة الفنان إيهاب فهمي، العرض من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج المخرج الكبير خالد جلال، ويستمر العرض حتى السبت ٢١ نوفمبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة "إعرف جيشك " التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب.
و قد أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن تقديره الكبير لفريق عمل العرض وعلى رأسهم الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي والمخرج خالد جلال مخرج العمل، لتقديمهم عمل نبيل يتناول أحد شهدائنا البواسل، مضيفا ان العمل هو بداية لعدد من الأعمال المقبلة التي تعرّف الجمهور ببطولات شهداء الوطن.
العرض عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلي القوات المسلحة البواسل، والذي استشهد بمدينة رفح عام ٢٠١٥، وذلك بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم المسرح المصري.
"الوصية " عن الشهيد محمد معتز رشاد، العرض من بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي، بسنت صيام، البطولة الغنائية مي فاروق، أشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، إستعراضات دكتور مجدي صابر، ملابس هالة الزهوي، ديكور محمد الغرباوي، مخرج منفذ علا فهمي، العرض من تأليف أيمن سلامة، وإخراج خالد جلال.
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