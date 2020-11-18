لوك أسود أنيق.. نسرين طافش تعلق على نجاح مسلسل الوجه الآخر

نشرت الفنانة الجميلة "نسرين طافش" أحدث صور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت نسرين طافش: " لقائي يوم أمس من برنامج (من مصر ) مع الإعلامية المميزة رهام إبراهيم والإعلامي المميز عمرو خليل على قناة سي بي سي".

وأضافت : "حكينا عن نجاح مسلسل الوجه الاخر و مواضيع منوعة تانية".

وظهرت نسرين طافش بلوك أسود أنيق، حيث ارتدت "جمبسوت" من الجلد، وبوت اسود ذو كعب عال الى حد ما.

ومن الناحية الجمالية اكتفت باكسسوارات بسيطة، حيث اعتمدت فقط على حلق بالاذن مستدير.

واضافت ميك اب خفيف وانيق يبرز جمالها بالاضافة الى شعرها الذهبي المسترسل على الكتفين.