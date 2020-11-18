ريهام عبد الغفور: ربع قيراط من أهم وأقرب الأعمال لقلبي

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها مع ابطال مسلسل إلا أنا حكاية ربع قيراط، وذلك عبر حسابها الرسمي "فيسبوك".

وعلقت ريهام علي الصورة قائلة :" النهارده آخر حلقة من مسلسل إلا أنا #ربع_قيراط.. مش عارفه أقول او اوصف قد ايه استمتعت في العمل ده استمتعت بالشغل مع كل فرد فيه اللي معظمهم قابلتهم لاول مره في العمل ده وبسرعه بقيت حاسة ان كل واحد فيهم فرد من اهلي"

و تابعت قائلة :" عايزه اشكرهم بجد علي كل تعبهم وتصديقهم حيفضل #ربع_قيراط من أهم واقرب الأعمال لقلبي "

وتناقش ريهام في الحكاية معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصرى، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع ككل.

يشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط "عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبد الغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".