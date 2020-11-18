سلمى أبو ضيف لجمهورها: "اقدم لكم سلمى أفاتار"

شاركت الفنانة "سلمى أبو ضيف" صورة بورتريه لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت عليها: "أقدم لكم سلمى افاتار" ، حيث قام أحد المتابعين بإرسال هذه الصورة لها، حيث قام برسمها وقامت بشكره ورغبت في ذكر اسمه عليها.

يذكر أن سلمى أبوضيف أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا وقررت أن تعزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها الشفاء.

وأعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفاءها من فيروس كورونا بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس حيث كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرًا أنا خالية من كورونا الحمد لله ، شكرا لكل الناس التى سألت عنى ، ابقوا آمنين".