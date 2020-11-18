محمد عز العرب يشوق متابعيه على إنستجرام بأحدث أعماله

شارك مدير التصوير "محمد عز العرب" صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق عليها: " توقعوا ماذا نفعل؟ " ، وتفاعل معه عدد من متابعيه عبر السوشيال ميديا.

وظهر فيها من خلال تواجده في لوكيشن تصوير احد الاعمال الجديدة له، والتي لم يصرح عنها بعد.

والجدير بالذكر ان "محمد عز العرب" كانت بدايته من خلال العمل كمصور مساعد في فيلمي (لعبة الحب، الرهينة) عام 2006.

ثم عمل بعد ذلك كمدير تصوير في عدة أعمال منها (زنقة ستات، عنتير وبيسة).