شارك مدير التصوير "محمد عز العرب" صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وعلق عليها: " توقعوا ماذا نفعل؟ " ، وتفاعل معه عدد من متابعيه عبر السوشيال ميديا.
وظهر فيها من خلال تواجده في لوكيشن تصوير احد الاعمال الجديدة له، والتي لم يصرح عنها بعد.
والجدير بالذكر ان "محمد عز العرب" كانت بدايته من خلال العمل كمصور مساعد في فيلمي (لعبة الحب، الرهينة) عام 2006.
ثم عمل بعد ذلك كمدير تصوير في عدة أعمال منها (زنقة ستات، عنتير وبيسة).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد عز العرب يشوق متابعيه على إنستجرام بأحدث أعماله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.