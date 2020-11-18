عبير صبري: سأشارك في السباق الرمضاني المقبل بـ"موسى"

أعلنت الفنانة عبير صبري، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها برفقه محمد رمضان ببوستر عن مسلسل " موسى".

وعلقت عبير صبري، على الصورة قائلة: " موسم رمضان القادم ان شاء الله مع النجم محمد رمضان تأليف ناصر عبد الرحمن اخراج محمد سلامه انتاج سينرجي".

يذكر أن مسلسل " موسى " يعرض بالسابق الرمضاني القادم لعام 2021 ، فهو من بطولة محمد رمضان، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، هبة مجدي، صبري فواز، سمية الخشاب، إيمان العاصي، عارفة عبدالرسول، فريدة سيف النصر، أمير صلاح، جوري بكر، أحمد طلعت، ضياء عبدالخالق، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

و كانت عبير صبري شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2020، ضمن أبطال مسلسل "خيانة عهد"، من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، جومانا مراد، مصطفى درويش، خالد أنور، تيام قمر، هنادي مهنى، رمزي العدل، سلوى عثمان.