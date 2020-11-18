شاهد.. خالد أنور من مهرجان الفضائيات العربية

شارك الفنان الصاعد خالد أنور متابعيه بأحدث صور له من مهرجان الفضائيات العربية عبر حسابة الشخصي على "إنستجرام". وظهر أنور برفقه النجمة يسرا، وبوستر للفنانة الراحلة "رجاء الجداوي". وكان يردتي " أنور" بدلة رصاصي على قميص أسود ليكمل إطلالته البسيطة. إضافة إلى صورته وهو يحمل جائزه أفضل ممثل شاب لهذا العام. والجدير بالذكر أن أخر أعمال خالد أنور مسلسل "خيانة عهد" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وكان من بطوله يسرا وصابرين وبيومي فؤاد.

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