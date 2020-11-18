خلال ضيافتها بـ دوت الخليج.. شاهد رد فعل ريم البارودي على أزمتها مع ريهام سعيد

حلت الفنانة ريم البارودي، ضيفة في ندوة بموقع دوت الخليج، من أجل تكريمها على نجاح برنامجها شارع النهار، وعن مشوارها الفني.

وعن خلافاتها مع الإعلامية ريهام سعيد ، رفضت ريم البارودي التعليق على الامر في البداية، مشيرة إلى أنها توقفت عن اتخاذ ردود أفعال تجاه الاخرين وأصبحت أكثر هدوءًا.

وأكدت ريم البارودي، انه من الصعب أن يتحول الصديق الى العدو، مضيفة : " من البداية مكنش صديق بدل تحول لعدو فجأة". ورفضت ريم التعليق على سؤال أحد المتابعين حول تعرضها للخيانة من قبل، وقيامها بالأمر نفسه مع ريهام سعيد التي كانت صديقتها، مؤكدة أن السؤال عبثي وغير مقنع.

كما رفضت ريم البارودي تصنيفها بالفنانة المثيرة للجدل ، مشيرة الى ان تاريخها الفني منذ فترة التسعينيات لم تمر في حياتها سوى بأزمة وحيدة، مشيرة الى انه رقم قياسي نسبة الى عمرها وتاريخها الفني.