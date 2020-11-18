توم كروز يظهر بالكمامة أثناء تصوير Mission Impossible 7.. صور

يواصل النجم العالمي توم كروز تصوير مشاهد الجزء السابع من سلسلة أفلام Mission Impossible في فينسيا بإيطاليا.



وظهر توم كروز مرتديا ماسك، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا خلال كواليس التصوير ويوجه التحية لجمهوره أثناء تواجده على متن مركب.

وكشفت وكالة ناسا الفضائية عن موعد رحلة النجم العالمي توم كروز إلى الفضاء من أجل تصوير فيلمه الجديد، مشيرة إلى أن الرحلة ستنطلق في أكتوبر 2021.



وقررت الشركة المنتجة عرض الفيلم في الـ19 من شهر نوفمبر في 2021.

ولفتت الوكالة العالمية إلى أنه سيرافق توم كروز في الرحلة الفضائية المخرج دوج ليمان، الذي بدأ كتابة سيناريو الفيلم.

دوج ليمان سبق وتعاون مع توم كروز في فيلمين وهما "Edge of Tomorrow" و"American Made"، لافتًا إلى أنه لم يعلن عن اسم الفيلم الجديد أو القصة أو فريق العمل.

وقالت تقارير أجنبية، إن توم كروز سيستعين بنفس فريق عمل سلسلة أفلام Mission Impossible لتنفيذ الفيلم، مشيرة إلى أن المشروع سيكون آمنا بقدر الإمكان بحيث لا يصاب أحد بأذى.