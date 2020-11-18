كارول سماحة: نور الشريف شجعني على الاستمرار في التمثيل

قالت الفنانة كارول سماحة أن شخصية " فرح " التي قدمتها خلال فيلم " بالصدفة " الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي



أخذت مجهود منها حيث أنها حاولت طوال الوقت البحث عن المشاكل التي أدت الي الظهور بهذا الشكل .

تابعت كارول: لم أقلق من الظهور بدون مكياج كذلك حرصت في الملابس أن أكون بسيطة حتي أصل للعالم ، فانا بداية عملي كممثلة كانت علي خشبة المسرح ، حيث جاءت الي مصر عام 1997 وشاركت المخرج نضال الأشقر على المسرح القومي وحضر العمل كبار الفنانين علي رأسهم الفنان الراحل نور الشريف والفنان عزت العلايلي.

وطلبوا مني أن أستمر في التمثيل بسبب أدائي المتميز .



فيلم " بالصدفة" مدته 108 دقيقة إخراج باسم خرستو وتأليف كلوديا مرشيليان بطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومتير معاصري وسامي حمدان وناقش الفيلم الوجه الاخر لبيروت من خلال حياة العشوائيات وتدور الأحداث حول رجل اعمال ناجح ويعمل في وسائل الاتصال تنقلب حياته رأسا علي عقب بعد سرقة حقيبته ويقرر اللحاق باللص حتي يصل لإحدي الأحياء الفقيرة وهناك يقابل عالم اخر ويقع في حب شقيقه اللصة التي سرقت حقيبته.

يذكر ان المهرجان كرم عدد من نجوم الفن من ضمنهم الفنان القدير عزت العلايلي والذي تحمل اسمه الدورة ال 36، وكرم أيضا الفنانة الهام شاهين وصلاح عبد الله ومدي التصوير محسن احمد والمخرجة ايناس الدغيدي، وذلك برئاسة الأمير أباظة.