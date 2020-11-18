أنا واحد من ملايين بتحبكم.. عمرو سعد يهنئ أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما

هنأ عمرو سعد الفنان أحمد حلمي والفنانة مني زكي بمناسبة عيد ميلادهما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. ونشر الفنان عمرو سعد صورة للثنائي أحمد حلمي ومني زكي، وعلق علي الصورة قائلا: "انا واحد من الملاييين اللي بتحبكم #عيد_ميلادكم_سعيد #احمد_حلمي#مني_ذكي " . يصادف اليوم 18 نوفمبر ذكرى ميلاد، أشهر ثنائى فى الوسط الفنى الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، وأيضا عيد ميلاد النجم الراحل أحمد زكى أحد أبرز نجوم السينما المصرية على مر تاريخها. أحمد حلمى من مواليد مدينة بنها عام 1969، أما الفنانة منى زكى من مواليد القاهرة عام 1976، وتزوجا الثنائي عام 2002، بعد قصة رومانسية جمعتهما، فكانت تربطهما صداقة قوية لمدة عام تحولت لاعتراف متبادل بالحب بينهما وفور الانتهاء من إعداد عش الزوجية، الذي استغرق 4 أشهر قررا الزواج، وأسفرت الزيجة عن إنجاب 3 أطفال هم لي لي وسليم ويونس.

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