مصطفى درويش عن تكريمه: انتم سبب كل حاجة حلوة بعد ربنا ودعاء أمي

شارك الفنان مصطفى درويش متابعيه بأحدث صور له من مهرجان الفضائيات، عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي على "إنستجرام".
وظهر مصطفى درويش ببدلة كحلي وقميص أبيض وكرافتة كحلي ليكمل إطلالته.
وحصل على جائزة أفضل ممثل لهذا العام، وعلق على الصورة قائلا: "إنتم سبب كل حاجة حلوة بتحصلي بعد ربنا ودعاء أمي الله يرحمها ويرحم حبايبنا جميعًا".
ونالت الصور على إعجاب متابعيه، وانهالت عليه التعليقات بالمباركة كالآتي:
ألف مبروك يا فنان - من نجاح لنجاح - انت تستاهل كل خير.
يذكر أن آخر أعمال درويش مسلسل "إلا أنا" الذي يعرض حاليا، وشاركه في البطولة ريهام عبد الغفور، ونادية رشاد، ومحمد الصاوي.
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