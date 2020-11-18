شاركت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. تألقت مي في الصورة بلوك أسود اللون أنيق، حيث ارتدت فستانا قصيرا من الأمام يظهر رجليها وطويل من الخلف. واكتفت بإكسسوارات بسيطة، حيث أضافت حلق لأذنيها ونظارة سوداء. ومن الناحية الجمالية أضافت ميك اب جذابا وهادئ الألوان، وخصلات شعرها البني المسترسل على كتفيها. يذكر أن مي سليم تشارك في مسلسل "خيط حرير" بطوله الفنانة مى عز الدين وكل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنا مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مي سليم تشارك جمهورها بإطلالة سوداء أنيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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